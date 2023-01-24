Арестович назвал украинский гимн источником национальной катастрофы

Фото: телеграм-канал "Arestovich / Official"

Украинский гимн являет собой источник "национальной катастрофы". С таким заявлением выступил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович обратил внимание на "любопытные строчки" украинского гимна.

"Звучат они так: "души и тела свои положим за свободу". Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Арестовича, слова "положим душу и тело" можно трактовать как то, что граждане страны будут воевать, пока не погибнут все. Он считает, что заложенная в гимне идея убийственна для украинцев.

Ранее Арестович заявил, что Украина может не одержать верх в конфликте с Россией. По его мнению, на Украине началась борьба за власть, которая может в кратчайшие сроки привести страну к поражению.

Он также отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды, который заявил о возможном скором исчезновении Украины.

Арестович подал в отставку 17 января из-за своего скандального высказывания о падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске.

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