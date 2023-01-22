В ГД заявили, что Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева

Фото: телеграм-канал Arestovich/Official

В Госдуме РФ считают, что экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе приговор, выступив с заявлением о возможном поражении Киева. Такое мнение выразил депутат Даниил Бессарабов.

Парламентарий подчеркнул, что украинские власти уже привыкли уничтожать свободу слова и расправляться с теми, кто думает иначе.

"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Арестович заявил, что украинские силы могут не одержать победу в конфликте с участием России. По его мнению, на Украине началась борьба за власть, способная в кратчайшие сроки привести к поражению.

Он также отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды о возможном скором исчезновении Украины.

Арестович подал в отставку 17 января в связи со скандальным высказыванием о падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске.

Арестович сообщил об уходе с поста советника офиса президента Украины

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