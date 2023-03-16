Квартиру Зеленского в Крыму могут включить в список национализации – Аксенов

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Квартиры украинского лидера Владимира Зеленского и нескольких его соседей по многоквартирному дому в Ялте готовятся включить в перечень национализации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По квартирам мы готовим выборку, но это не первоочередные задачи", – заявил Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

Он добавил, что власти первоочередно хотят решить вопрос по крупным объектам, которые так или иначе приносят доход украинской стороне. В этот список попали и те, кто имеет прямое отношение к финансированию Киева.

В 2019 году стало известно, что супруга Зеленского Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. На тот момент сообщалось, что семья хочет пользоваться квартирой после "обязательного возвращения" полуострова в состав Украины.

В феврале 2021 года сообщалось, что Зеленская до сих пор владеет этой квартирой, расположенной в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Она постоянно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость. В связи с этим Аксенов выразил мнение, что супруга президента Украины держит жилье на тот случай, если придется просить политическое убежище.

10 марта 2023 года глава Крыма заявил, что квартиру Зеленского и его жены передадут малообеспеченным или многодетным семьям. По его словам, на полуострове сначала стараются национализировать объекты, которые "приносят доход врагу".

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