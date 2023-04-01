В МВД Украины заявили о готовности восьми бригад "Гвардии наступления"

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о создании восьми бригад "Гвардии наступления". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы украинского ведомства.

Он добавил, что бригады готовы к активным наступательным мероприятиям. По его словам, проект "Гвардии наступления" объединит в структуре МВД шесть подразделений – "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также два новых подразделения.

Клименко объявил о формировании новых штурмовых бригад для участия в наступлениях в начале февраля этого года. Тогда он сообщил, что в основной состав будут входить пограничники, полицейские, нацгвардейцы, военнослужащие, а также сотрудники украинской службы безопасности.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ будет вестись по нескольким направлениям, которые будут зависеть от времени проведения контрнаступления и конкретных погодных условий.

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