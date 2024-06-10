Суд Крыма приговорил украинских пограничников к 17 годам за захват судна

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Верховный суд Крыма приговорил двух украинских пограничников к 17 годам лишения свободы за захват российского рыболовного судна в Азовском море в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Их осудили по статьям "Угон судна с применением оружия" и "Похищение двух и более человек". Первые три года злоумышленники проведут в тюрьме, а остальные 14 лет – в колонии строгого режима.

По материалам дела, двое заключенных в марте 2018 года захватили в акватории Азовского моря рыболовное судно с находящимися на его борту членами экипажа во время законного лова рыбы. Угрожая применением стрелкового оружия, украинские пограничники принудительно отконвоировали судно в Бердянский морской торговый порт.

Подсудимые свои действия мотивировали политической враждой, вызванной фактом вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Ранее сообщалось, что Украинские спецслужбы при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у границ России. Всего с начала спецоперации на Украине пограничники совместно с ВС РФ пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских ДРГ и вооруженных формирований.

