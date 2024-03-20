Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал к расширению атак на приграничье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на приграничные территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне хотелось бы, чтобы масштабы (атак. – Прим. ред.) были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации", – заявил он.

Подоляк заявил, что желает, чтобы россияне ощутили, что такое война в 21 веке. Он также отметил, что хотел бы, чтобы жители приграничных регионов России жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили пункт дислокации украинской ДРГ у границ Курской области ударами авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. В Минобороны уточнили, что российские войска также ликвидировали ДРГ ВСУ в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

До этого армия России совершила удар с беспилотником по украинской диверсионно-разведывательной группе. Данная ДРГ осуществила попытку продвинуться к российской границе.



Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ