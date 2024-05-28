ФСБ: спецслужбы Украины наращивают разведывательную активность у границ РФ

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Украинские спецслужбы при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у границ России. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

"При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", – рассказал Кулишов.

По его словам, всего с начала спецоперации на Украине пограничники совместно с ВС РФ пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских ДРГ и вооруженных формирований. Он также заявил, что обстановка на российско-украинском участке госграницы до сих пор остается напряженной.

Кулишов также рассказал, что наибольшая диверсионная активность со стороны украинских формирований наблюдалась в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на приграничные территории России. Он заявлял, что хотел бы, чтобы жители приграничных регионов России жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.