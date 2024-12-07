В Дагестане задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке теракта

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В Дагестане задержали 12 членов законспирированной ячейки. Они планировали совершить крупный теракт, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Как отмечается в заявлении, члены запрещенной в России террористической организации были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по республике во взаимодействии с МВД.

Ранее двух жителей Дагестана задержали по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год два местных жителя для дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения теракта в одном из госучреждений Дагестана. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.