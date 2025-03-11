Фигурант дела о покушении на экс-депутата Рады Царева приговорен к 24 годам колонии

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Южный окружной военный суд назначил 24 года колонии строгого режима жителю Крыма Петру Жицкому, который организовал слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Согласно материалам суда, в 2022 году мужчина связался с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и по их приказу в период с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года следил за Царевым. Также в этот период Жицкий выбрал место, где сможет совершить покушение на экс-депутата Рады.

Параллельно с этим злоумышленник прошел обучение и создал самодельное взрывное устройство из механизмов, которые он забрал в тайнике. В результате с помощью полученных от Жицкого и СБУ данных представители иностранных спецслужб реализовали покушение на Царева. Однако тот оказал сопротивление и смог скрыться.

Жицкому предъявляли обвинение в госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, а также в хранении, изготовлении и перевозке взрывчатых веществ и устройств. В результате суд признал его виновным и приговорил к 24 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Покушение на Царева, который преследовался властями Украины по делу о попытке свержения конституционного строя, было реализовано в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте на территории санатория, где проживал экс-депутат Рады.

В Царева выстрелили два раза. В результате он получил огнестрельное ранение и был доставлен в реанимацию в очень тяжелом состоянии. По факту произошедшего ФСБ РФ возбудила уголовное дело.

Бывший депутат Рады спустя время поблагодарил сотрудников спецслужб и медиков. Он не стал рассказывать подробности произошедшего, но предупредил, что рано или поздно организаторы покушения ответят за свои действия.

