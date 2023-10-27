ФСБ РФ возбудила уголовное дело после покушения на Олега Царева

Фото: телеграм-канал "Олег Царев"

По факту покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ России.

Ведутся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Покушение на Царева, который преследуется киевским режимом по уголовному делу о попытке свержения конституционного строя, было совершено в ночь на 27 октября в Ялте на территории санатория, где он проживает.

В Царева выстрелили два раза. По словам главы запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова, Царев получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал комментировать инцидент с покушением в Крыму на экс-депутата Верховной рады Украины, отметив, что пока он не обладает соответствующей информацией.

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