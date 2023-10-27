На экс-депутата украинской Рады Царева совершили покушение

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В бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева стреляли, его состояние оценивается как очень тяжелое. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", – уточнил Рогов.

Ранее сообщалось, что на Захара Прилепина было совершено покушение. 6 мая автомобиль писателя вместе с ним и его телохранителем Александром Шубиным был взорван в Нижнем Новгороде. Прилепин получил сильные травмы, а Шубин погиб.

Полиции удалось задержать подозреваемого, которым оказался уроженец города Дружковка Донецкой области Александр Пермяков. Он рассказал, что в 2018-м его завербовали украинские спецслужбы. Злоумышленник останется в СИЗО до 6 января 2024 года.