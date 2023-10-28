Покушение на Царева было организовано СБУ – СМИ

Фото: depositphotos/billperry

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Уточняется, что бывший парламентарий давно "был в списке" спецслужб Украины.

Покушение на Царева, который преследуется украинскими властями по уголовному делу о попытке свержения конституционного строя, было совершено в ночь на 27 октября в Ялте, на территории санатория, где он проживает.

В Царева выстрелили два раза. Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов, Царев получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

По факту покушения ФСБ России возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.