Царев впервые прокомментировал покушение на него в Ялте

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с RT впервые прокомментировал совершенное на него покушение в Ялте со стороны украинских спецслужб. По его словам, долгое время он не имел доступа к телефону и не мог выходить на улицу.

"Отдельное спасибо за то, что приехали. Благодаря вам я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел телеграм-канал, почитал новости, сообщения. Тысячи неотвеченных сообщений, звонков", – сказал Царев.

Вместе с этим политик заявил, что не ожидал такой поддержки со стороны общества, и выразил благодарность сотрудникам спецслужб и медикам.

Тем не менее рассказывать о подробностях произошедшего Царев не стал, сославшись на тайну следствия. Он отметил, что в расследовании нападения на него помогли записи с камер видеонаблюдения и показания сотрудников.

В заключение экс-депутат подчеркнул, что рано или поздно организаторам покушения придется ответить за свои действия, а также за акты терроризма и то, что они сделали с Украиной.

Покушение на Царева, который преследуется украинскими властями по уголовному делу о попытке свержения конституционного строя, было совершено в ночь на 27 октября в Ялте на территории санатория, где он проживает.

В Царева выстрелили два раза. По словам главы запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова, Царев получил огнестрельное ранение и находился в реанимации в очень тяжелом состоянии.

По факту произошедшего ФСБ РФ возбудила уголовное дело. В ходе его расследования удалось установить подозреваемого в слежке за Царевым. Его отправили под арест на два месяца.

