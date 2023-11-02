02 ноября, 17:41Происшествия
Подозреваемого в слежке за Царевым жителя Ялты арестовали на два месяца
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя Ялты, который подозревается в слежке за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Покушение на бывшего депутата, который преследуется киевскими властями по уголовному делу о попытке свержения конституционного строя, произошло в ночь на 27 октября в Ялте. В тот момент Царев находился на территории санатория.
В мужчину выстрелили два раза. По словам главы запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова, Царев получил огнестрельное ранение. Его положили в реанимацию в очень тяжелом состоянии.
По этому факту ФСБ России возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. По данным ведомства, координатором покушения является 46-летний гражданин РФ. Он был задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ.
СМИ также писали, что покушение на бывшего депутата организовала Служба безопасности Украины. Отмечалось, что Царев якобы давно "был в списке" украинских спецслужб.
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