В Москве мужчину обвинили в госизмене после задержания за мелкое хулиганство

Фото: 123RF/albund

Следствие предъявило обвинение в государственной измене мужчине, задержанному за мелкое хулиганство на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что молодой человек был задержан за то, что нецензурно выражался в общественном месте. Мужчину арестовали на 10 суток, после этого его еще дважды отправляли под арест за аналогичный проступок. Во время отбывания очередного административного ареста в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

По информации агентства, мужчина родился в Казахстане в городе закрытого типа Байконур-1, затем переехал с родителями в Краснознаменск Московской области. Он проходил службу в российской армии, на момент ареста числился безработным, говорится в сообщении.

В феврале 2025-го Московский областной суд приговорил 25-летнего жителя Подмосковья к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене. По версии спецслужб, злоумышленник несколько недель обменивался сообщениями и фото с украинкой, с которой познакомился через чат-бот. В начале февраля 2024 года через гражданку Украины с Болдыревым связался мужчина, который представился сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ранее силовики задержали в Воронеже россиянина по подозрению в госизмене. Как выяснила ФСБ, 33-летний гражданин еще в 2024 году установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), причем он сам был инициатором этой связи.