22 марта, 17:33Политика
Российские военные поразили шесть бригад ВСУ в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская группировка "Север" поразила формирования шести украинских бригад в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", – уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия завершает разгром ВСУ в Курской области. По его словам, украинские военнослужащие и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами. Глава государства также назвал карателями тех, кто совершал преступления против мирного населения области, и призвал наказать их.
Между тем Россия поддерживает контакт с теми странами, чьих наемников заметили в рядах ВСУ, вторгшихся в Курскую область, указали в российском МИД.
ВС РФ завершат зачистку Курской области от украинских войск в ближайшее время