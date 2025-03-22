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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в Курской области 200 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российским бойцам также удалось уничтожить боевую машину пехоты противника, семь автомобилей и столько же артиллерийских орудий, три миномета, квадроцикл, три боевые бронированные машины.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия завершает разгром ВСУ в Курской области. Российский лидер отметил, что украинские военнослужащие и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами. Путин также назвал карателями тех, кто совершал преступления против мирного населения области, и призвал наказать их.

Между тем военные эксперты сообщили, что ВС РФ освободили почти 90% территории в Курской области. Из Гуева врага вытесняют в тыловую зону, а в Гоголевке и Олешне подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям противника.