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04 апреля, 05:33

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Сальдо: ВС России заблокировали морские порты Николаевской области

Сальдо заявил, что российские военные заблокировали николаевские порты

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные с Кинбурнского полуострова заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", – заявил Сальдо.

По его словам, также для украинских плавсредств остается заблокированным выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.

Ранее ВС РФ поразили базу с топливом, расположенную недалеко от Одессы, и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ нанесли удар по пунктам управления БПЛА и позициям ВСУ в 137 районах.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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