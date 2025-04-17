Песков: Путин не давал новых указаний по мораторию на удары

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Владимир Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по украинским энергообъектам, действие которого заканчивается 17 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Москва предоставляет другим странам информацию о ежедневных нарушениях соглашения со стороны Киева.

"Нами постоянно предоставляется информация о том, как ежедневно киевский режим <...> продолжает свое неприсоединение к этому мораторию, продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России", – указал Песков.

Тем не менее официальный представитель Кремля опроверг ведение зарубежных контактов, касающихся дальнейшей судьбы моратория.

Вместе с тем политик раскрыл, что Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани не затронул украинский вопрос, а также добавил, что контакты между Россией и Соединенными Штатами будут продолжаться. Однако Песков не стал делать прогнозы, когда состоятся следующие переговоры.

Ранее Песков обращал внимание, что киевский режим фактически не соблюдал мораторий, который начал действовать с 18 марта. Его слова подтвердили и в Минобороны РФ, добавив, что ВСУ кратно нарастили количество атак на российскую энергоинфраструктуру.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала США список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ, чтобы их участники смогли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти".

