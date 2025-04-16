Песков: Кремль не готов сообщить точный час окончания моратория на удары по энергетике

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Кремль пока не готов сообщить точный час завершения моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим фактически не соблюдал мораторий, который начал действовать с 18 марта. Представитель Кремля уточнил, что с украинской стороны продолжаются попытки ударов по российской энергетике.

Ранее в Минобороны указывали, что ВСУ кратно нарастили количество атак на российскую энергоинфраструктуру. Там также отметили, что при этих атаках применялись БПЛА и артиллерийские боеприпасы.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала США список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ, чтобы их участники смогли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти".

