Трамп: США могли бы вести бизнес с Украиной и Россией в случае урегулирования конфликта

Фото: 123RF/palinchak

Вашингтон в случае достижения урегулирования украинского конфликта мог бы вести бизнес как с Москвой, так и с Киевом. Об этом в беседе с Time заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Если сделка будет заключена, я допускаю, что мы сможем вести бизнес", – отметил он.

В этом же интервью Трамп сказал, что Крым останется в составе России, если удастся согласовать сделку. Лидер США также обвинил Украину в том, что именно она развязала конфликт своим стремлением в НАТО.

Ранее СМИ рассказывали, что в американский проект об урегулировании на Украине также включается требование о де-факто признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями. При этом Украина получает возможность прохода по Днепру и контроля Харьковской области и Запорожской АЭС.

Журналисты считают, что союзники США выражают обеспокоенность из-за плана Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины.

