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Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, а также вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, решили не ехать в Киев на 9 Мая, пишет издание Politico.

"Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве", – уточняется в публикации.

Однако журналисты выяснили, что Туск в этот день посетит Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует принять участие в оборонном саммите в Осло, а Мерц, в свою очередь, не хочет ехать без "полной компании".

Информация о приглашении украинскими властями глав и представителей европейских стран посетить Киев появилась в СМИ в середине апреля. Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на "предательство памяти предков" со стороны президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа от празднования Дня Победы.

Вместе с тем глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

На фоне таких заявлений премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о колоссальном давлении из-за планируемого визита в российскую столицу.