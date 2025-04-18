Фото: пресс-служба Совета Федераций

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко расценила празднование 9 Мая в Киеве как проявление откровенного цинизма со стороны режима украинского лидера Владимира Зеленского. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

"(Зеленский. – Прим. ред.) возвел в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы", – задалась вопросом она.

Более того, по мнению Матвиенко, на Украине стирается память о Второй мировой войне, несмотря на нежелание простого народа.

"Народ, люди, ветераны – они против, они идут к памятникам, они кладут цветы, им препятствуют даже это делать", – подчеркнула сенатор.

Вместе с тем она обратила внимание на происходящее в ряде стран, где власти сносят памятники солдатам, погибшим, освобождая эти же европейские государства.

СМИ ранее сообщали, что украинские власти пригласили глав и представителей европейских стран посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь таким образом внимание от парада Победы в Москве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Зеленский отказался от празднования Дня Победы, что символизирует предательство памяти предков.

Вместе с тем глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

На фоне таких заявлений премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о колоссальном давлении из-за планируемого визита в Москву 9 мая.