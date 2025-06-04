Книжный фестиваль "Красная площадь" стартовал у стен Кремля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

XI книжный фестиваль "Красная площадь" стартовал у стен Московского Кремля. Мероприятие продлится до 7 июня включительно.

Гостей фестиваля ждет более 600 событий, начиная от театральных спектаклей и заканчивая литературно-музыкальными постановками и дискуссиями, презентациями книг и автограф-сессиями. Участие примут более чем 400 изданий со всей России, они представят более 100 тысяч книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы.

На "Красной площади" впервые будет работать посвященная поэзии площадка, где будут звучать строки классиков и современников. На фестивале 6 июня отметят день рождения Александра Пушкина, а одной из главных тем мероприятия станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Этому посветят события на всех 14 площадках "Красной площади".

Фестиваль откроет Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, а на закрытии выступит оркестр "Академия русской музыки" под управлением дирижера Ивана Никифорчина.

Мероприятие организовано Минцифры России и Российским книжным союзом при поддержке Минпросвещения России и правительства Москвы.

Вход на фестиваль свободный. Время работы:



в среду и четверг, 4 и 5 июня, с 10:00 до 22:00;

в пятницу и субботу, 6 и 7 июня, с 10:00 до 22:30.

Ранее сообщалось, что на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" в рамках проекта "Лето в Москве" можно увидеть театральные постановки и концерты. Посетителей ждет свыше 350 часов выступлений.

Масштабный рыбный рынок фестиваля находится на Школьной улице. Там гости и жители Москвы смогут увидеть выступления музыкальных коллективов и спектакли на морскую тему.

