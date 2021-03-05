В Госдуме рассмотрят ужесточение условий продажи каршеринговых авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме планируют рассмотреть предложение помечать и дополнительно диагностировать выставленные на продажу автомобили, бывшие в употреблении в службах каршеринга. Об этом сообщает News.ru.

"Стоит проводить дополнительную диагностику перед продажей. К машине должна прилагаться карта с официального технического пункта", – заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

Как подчеркнул депутат, о запрете продажи таких машин на вторичном рынке речи не идет. Новый законопроект – способ повысить их безопасность, а также осведомленность покупателей об особенностях автомобилей.

В марте стало известно, что Ростуризм будет поддерживать практику путешествий по России на автомобилях каршеринга. В частности, ведомство уже заключило соответствующий договор с сервисом YouDrive.

