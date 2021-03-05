В Госдуме рассмотрят ужесточение условий продажи каршеринговых авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме планируют рассмотреть предложение помечать и дополнительно диагностировать выставленные на продажу автомобили, бывшие в употреблении в службах каршеринга. Об этом сообщает News.ru.
"Стоит проводить дополнительную диагностику перед продажей. К машине должна прилагаться карта с официального технического пункта", – заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.
Как подчеркнул депутат, о запрете продажи таких машин на вторичном рынке речи не идет. Новый законопроект – способ повысить их безопасность, а также осведомленность покупателей об особенностях автомобилей.
В марте стало известно, что Ростуризм будет поддерживать практику путешествий по России на автомобилях каршеринга. В частности, ведомство уже заключило соответствующий договор с сервисом YouDrive.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: