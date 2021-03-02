Ростуризм будет продвигать путешествия по стране на каршеринге

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Ростуризм планирует продвигать автомобильные путешествия по стране на арендованных машинах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Уже сейчас многие самостоятельные туристы, приезжая в крупные туристические города, выбирают каршеринг в качестве удобного средства передвижения, заменяющего личный автомобиль. Это дает возможность быстро, комфортно и по доступной цене посетить интересные места или, например, организовать собственный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно", – отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам специалиста, в ведомстве готовы поддерживать данную сферу. Ожидается, что проект позволит сделать внутренний туризм по России еще более доступным и удобным для потребителей.

На данный момент организация договорилась о сотрудничестве с сервисом каршеринга YouDrive. Один из тарифов данной платформы позволяет выезжать из города присутствия в любом направлении на расстояние до 2 тысяч километров.

В рамках сотрудничества Ростуризма и YouDrive планируется создавать новые туристические автомаршруты, которые подойдут для поездок на арендованных машинах.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за рубежом. По ее словам, из-за коронавируса во многих странах продолжают действовать ограничения, а некоторые границы и вовсе остаются закрытыми.

В феврале Ассоциация туроператоров России назвала особенности отдыха в стране в 2021 году. Так, многие туристы предпочитают бронировать отели с парковкой, чтобы поехать туда на собственном автомобиле. Кроме того, популярны комбинированные пляжно-экскурсионные программы и бронирования в таких частях Крыма, как Евпатория, Песчаное, Новофедоровка и Саки.

