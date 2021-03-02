Ростуризм будет продвигать путешествия по стране на каршеринге

Фото: URA.RU/ТАСС/Анна Майорова
Ростуризм планирует продвигать автомобильные путешествия по стране на арендованных машинах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Уже сейчас многие самостоятельные туристы, приезжая в крупные туристические города, выбирают каршеринг в качестве удобного средства передвижения, заменяющего личный автомобиль. Это дает возможность быстро, комфортно и по доступной цене посетить интересные места или, например, организовать собственный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно", – отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
По словам специалиста, в ведомстве готовы поддерживать данную сферу. Ожидается, что проект позволит сделать внутренний туризм по России еще более доступным и удобным для потребителей.
На данный момент организация договорилась о сотрудничестве с сервисом каршеринга YouDrive. Один из тарифов данной платформы позволяет выезжать из города присутствия в любом направлении на расстояние до 2 тысяч километров.
В рамках сотрудничества Ростуризма и YouDrive планируется создавать новые туристические автомаршруты, которые подойдут для поездок на арендованных машинах.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за рубежом. По ее словам, из-за коронавируса во многих странах продолжают действовать ограничения, а некоторые границы и вовсе остаются закрытыми.
В феврале Ассоциация туроператоров России назвала особенности отдыха в стране в 2021 году. Так, многие туристы предпочитают бронировать отели с парковкой, чтобы поехать туда на собственном автомобиле. Кроме того, популярны комбинированные пляжно-экскурсионные программы и бронирования в таких частях Крыма, как Евпатория, Песчаное, Новофедоровка и Саки.
Москвичам рассказали, как добраться до Коломны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: