Туроператоры назвали особенности отдыха в России в 2021 году

Фото: depositphotos/shanin

Эксперты определили пять особенностей летнего отдыха в России в нынешнем году. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Специалисты сравнили запросы на раннее бронирование летних туров и определили главные тренды.

Транспорт

В 2020 году отдыхающие на черноморском побережье в 45% случаев отправлялись в поездку на автомобиле. 25% отдыхающих на юг прилетали на самолете, а 31% приезжали на поезде. В 2021 каждая пятая заявка приходится на отели, которые имеют собственную парковку. Отмечается, что большинство путешественников едут в отпуск на автомобиле.

Смена направлений

В прошлом году большинство путешественников ехали в Сочи и Калининград. В этом году, как отмечают эксперты, интерес части туристов сместится на менее популярные места. Туристы стали выбирать Евпаторию, Песчаное, Новофедоровку, Саки. Эта часть Крыма, по данным специалистов, не так загружена, а отели и санатории в этих местах предоставляют хорошее соотношение "цена-качество".

Новый формат

Для туристов, отправляющихся на юг, пребывание на море остается в приоритете, но они также хотят совмещать такой отдых с экскурсиями. В предстоящем сезоне туроператоры будут предлагать комбинированные пляжно-экскурсионные программы, в том числе совмещая возможности сразу нескольких регионов за одну поездку.

Длительный сезон

В прошлом году хорошая погода (воздух – +27, вода – +23) поспособствовала высокой загрузке отелей на черноморском побережье в октябре и ноябре. Там отдыхали туристы семь месяцев – с апреля по октябрь. Участники рынка ожидают такой же длительный сезон и в 2021 году.

Оздоровление

Особенно активно россияне стали интересоваться отдыхом в лечебно-профилактических учреждениях. По данным туроператоров, по итогам второго этапа акции с кешбэком загрузка санаториев даже в межсезонье составила 80%, а доля заявок на такой отдых в общем объеме бронирований достигла трети.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали, что после новогодних праздников россияне стали активно бронировать летний отдых на юге страны. Туроператоры отмечают, что сейчас лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60–70%.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее выразила мнение, что въездной туристический поток в Россию сможет сравниться с докризисным уровнем не раньше 2023 года. Она также предположила, что при благоприятных условиях внутренний турпоток в Россию в текущем году вырастет на 15–20%.