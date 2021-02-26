Названы самые популярные туристические направления в февральские праздники

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Сотовый оператор Tele2 проанализировал активность абонентов во время февральских праздников и составил список самых популярных внутренних направлений для отдыха среди москвичей.

По данным аналитиков, несмотря на шестидневную рабочую неделю, основная часть клиентов покинула Московский регион уже 19 февраля – на основные транспортные узлы столицы пришлось 38% от общего объема трафика, скачанного за праздничный период.

Наиболее популярным у москвичей железнодорожным направлением стала Казань. Столичные клиенты за все праздники загрузили на вокзале города на 94% трафика больше, чем абоненты, оказавшиеся на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Таким образом, Петербург оказался на втором месте по популярности, а вокзалы центрального региона (Тула, Калуга, Владимир) заняли третью позицию.

Кроме того, оператор проанализировал активность абонентов на наиболее трафиковых автомагистралях: М7 "Волга", М4 "Дон" и М11 "Нева".

На М7 на первом месте по числу скачанных гигабайтов также оказалась Республика Татарстан – на нее пришлось 40% от общего трафика, потребленного на этой магистрали. На трассе "Дон" первое место занял Краснодарский край с долей в 53% – абоненты предпочли провести отдых на горнолыжных курортах города Сочи. Интернет-активность столичных абонентов на автодороге М11 выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным праздничным уик-эндом прошлого года.

Пик активности в столичных аэропортах в праздничный уик-энд пришелся на 21 февраля. Аэропорт Внуково стал лидером по объему скачанного интернет-трафика. На втором месте – Домодедово, а замыкает рейтинг Шереметьево.

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