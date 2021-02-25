В ГД поддержали идею разрешить россиянам заселяться в отели по загранпаспорту

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Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев одобрил инициативу, по которой россияне смогут заселяться в гостиницы страны по загранпаспорту.

"Лично мое мнение, какая разница, по какому паспорту заселять в гостиницы. Если наш турист едет в наши гостиницы, мы не говорим о том, как должно за рубежом происходить, а у нас в России по любому паспорту нужно заселять людей, лишь бы они путешествовали по Российской Федерации, создавать благоприятные условия, а не отталкивающие", – приводит его слова Агентство "Москва".

Парламентарий уточнил, что загранпаспорт всегда можно проверить на подлинность. Как пояснил Свищев, при возникновении вопросов, связанных с подлинностью документа туриста, можно сверить загранпаспорт и узнать, действует ли он.

Ранее во время заседания экспертной группы по "Трансформации делового климата" было предложено разрешить россиянам заселяться в гостиницы в стране по загранпаспортам.

До этого эксперт оценил вероятность утечки данных после внедрения биометрии в аэропортах РФ. Сообщалось, что пассажиры смогут проходить предполетные процедуры с помощью лица и голоса.