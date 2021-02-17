Эксперт оценил вероятность утечки данных после внедрения биометрии в аэропортах РФ

Министерство транспорта РФ планирует оборудовать минимум 6% аэропортов биометрической идентификацией к концу 2023 года. Пассажиры смогут проходить предполетные процедуры с помощью лица и голоса. Рассказываем, как будет работать технология, а также разбираемся, несет ли она риски для персональных данных россиян.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Без посадочных талонов

Планы оборудовать российские аэропорты биометрией опубликованы в программе цифровой трансформации Минтранса. В документе сказано, что при получении дополнительного финансирования доля воздушных гаваней с новой технологией может вырасти с 6 до 15%.



Единая биометрическая система (ЕБС) действует в России с 2018 года. С ее помощью можно подтвердить личность без паспорта. Чтобы пользоваться системой, необходимо загрузить туда фото своего лица и запись голоса. Сегодня с ее помощью можно, в частности, получать кредиты и открывать счета. Ростелеком является оператором ЕБС. Чтобы подключиться к ней, гражданину России нужно сдать данные в одном из отделений банков и дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.



По данным Росавиации, на конец 2019 года в России функционировали 202 аэропорта. Из них 78 международного значения и 89 – федерального. Если к концу 2023 года число авиагаваней в стране не изменится, то к началу 2024 года нововведение должно появиться не менее чем в 12 из них. А при условии дополнительного финансирования – в 30.

Будет ли влиять объем пассажиропотока на выбор аэропорта для введения биометрии, пока неизвестно. Расходы на внедрение системы также не называются. Всего на цифровую трансформацию Минтранс планирует потратить 8,7 миллиарда рублей.

Источник на рынке биометрии утверждает, что переговоры об установке системы ведут как минимум пять аэропортов за пределами столичного региона. Причем два из них, по его словам, подключатся к ней в ближайшее время.

В середине февраля стало известно о планах по установке биометрических систем в аэропортах Домодедово и Шереметьево. При этом дата начала работы технологии пока не сообщается.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажир не пострадает?

Директор научного центра ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд в разговоре с Москвой 24 отметил, что в целом внедрение системы биометрии способно повысить безопасность аэропортов.





Александр Фридлянд директор научного центра ГосНИИ гражданской авиации Чтобы выявлять опасных людей с помощью биометрии, должна быть создана большая база данных со сведениями о них. На это потребуется время, мгновенного результата после внедрения системы не будет.

При этом в первое время после запуска нововведения могут возникнуть проблемы у пассажиров, которые слабо владеют современными технологиями, указывает Фридлянд.

"На начальных стадиях это будет хлопотно для аэропортов. Им нужно выводить специалистов, которые будут помогать таким людям проходить контроль по биометрии. Конечно, это потребует от аэропортов дополнительных расходов на сотрудников", – заявил собеседник Москвы 24.

В целом программа Минтранса вписывается в тенденции, которые наблюдаются в зарубежных аэропортах, подчеркнул эксперт. На адаптацию потребуется немало времени, но в будущем система станет удобной для пассажиров, уверен Фридлянд. Он добавил, что появление биометрии вряд ли отразится на стоимости авиабилетов. По его словам, для изменения цены существуют куда более очевидные факторы.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 напомнил, что подобная система уже работает в аэропортах при вылете в зарубежные страны. Такую процедуру проходят обладатели новых биометрических загранпаспортов.

"Причем эта система сопряжена с системами розыска, системами запрета на выезд из страны. Поэтому она уже вполне себе действует. И я пока не помню каких-то громких фактов утечек данных из этой системы", – рассказал специалист.

Власов отметил, что оператор ЕБС в лице "Ростелекома" способен гарантировать полную защиту персональных данных. Однако вопрос в том, будут ли сведения о пассажирах доступны специалистам, которые работают в самом аэропорту, продолжает он.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности С технической точки зрения нашим с вами данным не грозит ничего. Но проблема в том, что на хакерские атаки или сбои приходится только 20% случаев утечки сведений. В 80% персональные данные крадут из организаций через конкретных недобросовестных сотрудников.

Таких людей называют "инсайдерами", объясняет Власов. Это явление есть не только в России, но и зарубежных странах. В итоге безопасность сведений при внедрении биометрии в аэропортах будет зависеть от технической надежности системы и борьбы с "инсайдерами", резюмировал собеседник Москвы 24.

