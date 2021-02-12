В Домодедово и Шереметьево появится биометрический контроль пассажиров – СМИ

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Столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево начали оснащать биометрическими системами идентификации пассажиров. Дата внедрения технологии в работу пока неизвестна, сообщает издание "Ведомости".

Планируется, что биометрические системы запустят после подписания приказа министерством транспорта РФ.

"Система обработки биометрических данных позволит полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур, с момента регистрации до посадки на самолет без предъявления бумажных документов, минимизировав участие человека", – говорится в сообщении.

Для прохождения биометрического контроля россиянам потребуется сдать информацию в Единую биометрическую систему. Процедура доступна в одном из банковских отделений. Кроме того, гражданину РФ понадобится дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.

На территории Домодедово уже есть автоматизированные турникеты, находящиеся в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и всех выходов на посадку.

Работы по внедрению биометрического контроля продолжаются в аэропорту Шереметьево. В авиаузле технологии применяются для обеспечения транспортной и авиационной безопасности.

Ранее говорилось, что мигрантов в России могут обязать проходить медобследование и сдавать биометрию.