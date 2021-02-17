Минтранс выступил за массовое внедрение биометрии в аэропортах – СМИ

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К концу 2023 года в 6% российских аэропортов должны начать использовать биометрические данные для идентификации пассажиров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации министерства транспорта РФ.

Не исключается, что показатель достигнет 15%, если ведомство найдет финансирование. По данным издания, к концу 2019 года в России было 202 аэропорта, из которых 78 – международные, а 89 – федерального значения. Пассажиропоток четырех составлял до десяти миллионов человек в год, а еще у 31 – до миллиона.

В том случае если к концу отчетного периода число аэропортов останется таким же, то к началу 2024 года систему внедрят в 12 авиаузлах. В 30 аэропортах система может заработать, когда найдут дополнительные средства.

Уточняется, что для этого аэропорту надо будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. В общей сложности на программу планируют потратить 8,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах заработает система контроля пассажиров по биометрии лица. На таможне достаточно будет пройти через турникет с камерой.