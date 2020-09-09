Криптобиокабины помогут посетителям центров госуслуг оформить загранпаспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Криптобиокабины были созданы в двух столичных центрах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Они расположены во флагманском центре госуслуг на Пресненской набережной, а также в центре Донского района. С помощью криптобиокабины можно оформить загранпаспорт без поддержки профильного сотрудника МВД.
Так, в ней можно будет отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы. Также в криптобиокабине можно сделать фотографию. Все полученные данные отправляются на рассмотрение в систему управления МВД.
Теперь москвичи смогут оформить биометрический документ для поездок за рубеж в удобное время. Время работы криптобиокабин совпадает с расписанием центров "Мои документы".
Воспользоваться ими помогут сотрудники учреждений. Для этого москвичам необходимо предварительно записаться на портале mos.ru. При работе криптобиокабин соблюдаются все санитарные правила: поверхности в ней дезинфицируют, а заявители должны будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, потребуется оплата госпошлины на получение загранпаспорта (2,5 тысячи рублей – для лиц до 14 лет, 5 тысяч рублей – для лиц старше 14 лет). Срок получения для столичных жителей будет составлять один месяц; для лиц, прописанных в другом городе или имеющих доступ к гостайне – три месяца.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень услуг, предлагаемых в центре "Мои документы". В частности, в учреждениях появились три новые услуги, которые раньше были доступны в Пенсионных фондах России.
Центры "Мои документы" будут предоставлять три новые услуги Пенсионного фонда
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: