Криптобиокабины помогут посетителям центров госуслуг оформить загранпаспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Криптобиокабины были созданы в двух столичных центрах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Они расположены во флагманском центре госуслуг на Пресненской набережной, а также в центре Донского района. С помощью криптобиокабины можно оформить загранпаспорт без поддержки профильного сотрудника МВД.

Так, в ней можно будет отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы. Также в криптобиокабине можно сделать фотографию. Все полученные данные отправляются на рассмотрение в систему управления МВД.

Теперь москвичи смогут оформить биометрический документ для поездок за рубеж в удобное время. Время работы криптобиокабин совпадает с расписанием центров "Мои документы".

Воспользоваться ими помогут сотрудники учреждений. Для этого москвичам необходимо предварительно записаться на портале mos.ru. При работе криптобиокабин соблюдаются все санитарные правила: поверхности в ней дезинфицируют, а заявители должны будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, потребуется оплата госпошлины на получение загранпаспорта (2,5 тысячи рублей – для лиц до 14 лет, 5 тысяч рублей – для лиц старше 14 лет). Срок получения для столичных жителей будет составлять один месяц; для лиц, прописанных в другом городе или имеющих доступ к гостайне – три месяца.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень услуг, предлагаемых в центре "Мои документы". В частности, в учреждениях появились три новые услуги, которые раньше были доступны в Пенсионных фондах России.