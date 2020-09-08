Собянин расширил перечень услуг в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три новые услуги Пенсионного фонда России станут доступны в офисах "Мои документы". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Вопрос обсуждался на заседании президиума правительства Москвы.

В центрах госуслуг будут информировать граждан о принадлежности к категории предпенсионного возраста. Эта справка может понадобиться в центре занятости, по месту работы или в налоговой службе.

Еще одна услуга связана с предоставлением сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица. С личного лицевого счета можно будет получить данные о месте работы, дате приема и увольнения, видах поручаемой работы и другие параметры.

Третья новая услуга позволяет подать заявление на размещение информации о транспортном средстве инвалида (или перевозящем его) в Федеральном реестре инвалидов. Такая возможность доступна для людей с ограничениями здоровья I, II группы, законных представителей детей-инвалидов, а также инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.

Все новые услуги можно будет получить в центрах "Мои документы" вне зависимости от места проживания. Учреждения работают с 8:00 до 20:00 по ежедневно. Исключение составляют флагманские центры – в них можно обратиться с 10:00 до 22:00.

Ранее Сергей Собянин упростил процедуру подачи заявлений на жилье для детей-сирот. Получить подобную услугу также можно в центрах госуслуг "Мои документы".