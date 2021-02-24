Москвичам рассказали об обстановке на российских горнолыжных курортах

В выходные склоны Домбая и Сочи были переполнены.

Однако не для всех катание прошло удачно. Виолетта Неклюдова собрала самые захватывающие истории, а также выяснила, во сколько обходится снежный отдых. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.