В Москве открывается прием заявок на конкурс туристических маршрутов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Общегородской конкурс "Покажи Москву!" открывает новый сезон. Мероприятия приурочены к празднованию Всемирного дня гида, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Участники смогут рассказать о своем районе и составить по нему авторский туристический маршрут.
"Жюри выберет 12 победителей, а также еще пятерых отберут участники участники проекта "Активный гражданин". Заявки принимаются с 19 февраля по 9 марта", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
18 апреля будут подведены итоги конкурса. Финалистам вручат дипломы от Мостуризма, а победителям по результатам онлайн-голосования вручат дополнительные призы, подготовленные проектом "Активный гражданин".
Ранее новый экскурсионный маршрут появился в туристическом сервисе Russpass. С помощью виртуального гида теперь можно совершить прогулку по парку "Музеон" в Москве.
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