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Технологии

14:19

Приложение "Московский транспорт" стало лауреатом конкурса "Проект года"

технологии город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Победителем конкурса "Проект года" по версии Global CIO стало мобильное приложение "Московский транспорт". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Оценку жюри подтверждает и выбор пользователей. Приложение скачали уже более 1,6 миллиона раз. Сервис и дальше продолжит совершенствоваться, чтобы ваши поездки по городу стали еще комфортнее и безопаснее", – говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс "Проект года" организован профессиональным сообществом IT-директоров России Global CIO для определения лучших практик в области цифровизации.

Ранее в приложении "Московский транспорт" появились интерактивная схема метро и карта парковок. Москвичи и гости столицы могут построить на интерактивной карте наиболее удобные маршруты для передвижения в метро, на МЦК и МЦД.

В приложении "Московский транспорт" теперь можно заказать такси и забронировать каршеринг

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