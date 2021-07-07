На 77-м километре МКАД произошло ДТП

Авария произошла на 77-м километре МКАД. На кадрах виден спорткар, у него полностью смят багажник.

На месте происшествия находится машина ГИБДД и патрульный автомобиль Центра организации дорожного движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.