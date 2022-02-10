В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 20 человек – СМИ

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На северо-западе Перу автобус упал в пропасть с высоты 100 метров. В результате 20 человек погибли, еще 33 пострадали, сообщает агентство Andina.

Всех пострадавших госпитализировали. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее смертельная авария с микроавтобусом произошла в мексиканском штате Халиско. ДТП случилось на шоссе Леон – Агуаскальентес. В результате случившегося погибли 13 человек.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего машина съехала в канаву и перевернулась.

