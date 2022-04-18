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Туристический автобус попал в ДТП на юге Турции. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

По данным издания, инцидент произошел в Анталье на трассе Манавгат – Кызылот. Автобус вылетел на обочину из-за лопнувшей во время движения шины.

По некоторым данным, туристы, находящиеся в транспортном средстве, могут являться гражданами Германии.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы.

Ранее на 525-м километре трассы "Дон" произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса. Транспортные средства столкнулись у поворота на Новую Усмань. В результате аварии погибли два человека. Еще 15 пострадали. Из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, а 11 – в состоянии средней тяжести.

