Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 километров

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Пепловый выброс был зафиксирован в ночь на 5 апреля на вулкане Эбеко на Курилах. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в телеграм-канале.

"Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря", – указано в сообщении.

Ранее вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 2 километров. Шлейф от него распространился на юго-запад на расстояние более пяти километров.