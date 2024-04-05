05 апреля, 04:32Регионы
Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 километров
Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"
Пепловый выброс был зафиксирован в ночь на 5 апреля на вулкане Эбеко на Курилах. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в телеграм-канале.
"Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря", – указано в сообщении.
Ранее вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 2 километров. Шлейф от него распространился на юго-запад на расстояние более пяти километров.
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