Новости регионов: в Аксае потушили ландшафтный пожар

Крупный пожар вспыхнул в Ростовской области. Пламя охватило порядка 500 квадратных метров экопарка Аксая – там загорелись трава и камыши. На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Чтобы полностью ликвидировать огонь, им понадобилось около двух часов. Как сообщили в региональном отделении МЧС, происшествие обошлось без пострадавших.

На курильском острове Парамушир произошел пепловый выброс вулкана Эбеко. Высота выброса составила 2 километра. Как сообщили в МЧС Сахалинской области, шлейф распространился на расстояние свыше пяти километров.

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