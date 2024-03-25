Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Аксае потушили ландшафтный пожар

Новости регионов: в Аксае потушили ландшафтный пожар

Акции в память жертв теракта в "Крокусе" прошли в Палестине, Эквадоре и Венесуэле

Предприниматели РФ оказывают поддержку пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Родственников погибших в теракте граждан РФ стали размещать в центре "Крылатские Холмы"

Граждане РФ смогут забрать оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи 25 марта

Сотрудники "Крокус Сити Холла" рассказали, как вывели людей из здания

Пострадавшим в теракте в "Крокусе" начали выплачивать материальную помощь

По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны 11 человек

Число опознанных жертв теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 68 человек

В Москве начали опознавать тела погибших в результате теракта 22 марта

Крупный пожар вспыхнул в Ростовской области. Пламя охватило порядка 500 квадратных метров экопарка Аксая – там загорелись трава и камыши. На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Чтобы полностью ликвидировать огонь, им понадобилось около двух часов. Как сообщили в региональном отделении МЧС, происшествие обошлось без пострадавших.

На курильском острове Парамушир произошел пепловый выброс вулкана Эбеко. Высота выброса составила 2 километра. Как сообщили в МЧС Сахалинской области, шлейф распространился на расстояние свыше пяти километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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