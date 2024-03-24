Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

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Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу закрыть судебное заседание в связи с необходимостью сохранения тайны следствия в интересах безопасности участников процесса", – заявил в ходе судебного заседания следователь.

Судья Елена Ленская постановила провести заседание по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого в закрытом режиме.

Вооруженные лица ворвались в помещения "Крокуса" перед началом концерта музыкальной группы "Пикник" в пятницу, 22 марта. Они открыли огонь по присутствующим, а затем подожгли концертный зал.

Согласно последним данным, число погибших возросло до 137 человек, а еще 182 – пострадали. Подозреваемых в атаке на "Крокус" получилось задержать на территории в Брянской области на следующий день, неподалеку от границы России с Украиной. Впоследствии их доставили в столичный СК на допрос.

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Более 30 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больницы