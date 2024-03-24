Следствие просит суд арестовать задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Материалы поступили", – сказала представитель суда Ольга Назарова.

В настоящее время в суде проходит заседание, где всем фигурантам дела должны предъявить официальное обвинение и изберут меру пресечения.

По данным суда, двум вероятным участникам атаки на "Крокус" были предъявлены обвинения в акте терроризма в составе организованной группы лиц согласно статье 205 УК РФ ("Теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека").

Неизвестные вооруженные лица ворвались в помещения "Крокуса" перед началом концерта музыкальной группы "Пикник" в пятницу, 22 марта. Они открыли огонь по присутствующим, а затем подожгли концертный зал.

По последним данным, число погибших возросло до 137 человек, а еще 182 – пострадали. На следующий день подозреваемых в атаке на "Крокус" получилось задержать на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. Позже их доставили в столичный СК на допрос.

Более 30 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больницы