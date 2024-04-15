Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту около 4,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, как и запах сероводорода, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Сахалинской области. В ведомстве добавили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Ранее пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Эбеко 11 апреля. Его высота составила 3,5 километра, шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 километров.

До этого вулкан Ибу в центре Индонезии, на территории провинции Северное Малуку, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Максимальная амплитуда вулканического дрожания составила 28 миллиметров, а продолжительность – чуть дольше трех минут.