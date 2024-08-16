Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Тайваня

Фото: 123RF/giobbi

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали около побережья Тайваня. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживают порядка 350 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине 15 километров.

На момент публикации сведений о возможных пострадавших и каких-либо разрушениях не поступало. Угроза цунами в регионе также не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло ранее у южной части японского острова Кюсю. Позже в Японии уточнили, что магнитуда составила 7,1. На фоне произошедшего была объявлена угроза цунами.

Через некоторое время цунами высотой до одного метра достигло японской префектуры Маядзаки. Из-за случившегося движение скоростных поездов на Кюсю экстренно приостанавливали.