Moldova 1: момент землетрясения в Молдавии попал в прямой эфир с президентом страны Санду

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Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Майей Санду, которая в это время давала интервью. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Moldova 1.

Во время интервью студию, в которой находилась глава Молдавии, начало трясти. На это телеведущая, которая вела беседу с Санду, отметила, что такой конец разговора с президентом является "хорошим предзнаменованием".

Во время интервью Санду рассказала, что руководство Евросоюза не требует от Молдавии урегулирования проблемы с Приднестровьем до вступления страны в Европейский союз.

В июне текущего года Евросоюз формально начал переговоры о вступлении Молдавии в ЕС в ходе межправительственной конференции. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что дальнейшие переговоры будут сложными, но в Европе ждут, что Молдавию смогут поприветствовать как члена ЕС. Для этого, по ее словам, Кишиневу необходимо продолжать реформы, чтобы соответствовать критериями объединения.