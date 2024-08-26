Президент Молдавии пропустит День независимости республики из-за COVID-19

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Президент Молдавии Майя Санду заболела коронавирусом. Из-за болезни она пропустит мероприятия, посвященные Дню независимости страны. Об этом сообщил глава ее администрации Адриан Бэлуцел в своем телеграм-канале.

В своих социальных сетях глава республики подтвердила, что не примет участие в запланированных торжествах и следующие несколько дней проведет в изоляции.

"К сожалению, у меня диагностировали COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет других симптомов, но я чувствую себя более уставшей, чем обычно", – рассказала Санду.

Последние две недели в Молдавии отмечается резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19. По данным Минздрава страны, на прошлой неделе было зарегистрировано 2 213 случаев заражения COVID-19, это на 60% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее также сообщалось о росте заболеваемости COVID-19 в России. Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией отмечал, что рост распространения коронавируса зафиксирован в 71 субъекте Российской Федерации.