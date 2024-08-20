Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 31,4%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 31,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21. <...> Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", – отметили представители штаба.

Вместе с тем с 12 по 18 августа в стране госпитализировали 1 409 человек с коронавирусом. Этот показатель на 28,1% превысил тот, что был зафиксирован на неделе до этого. Рост количества пациентов с этой инфекцией в больницах был зафиксирован в 43 субъектах РФ. При этом на территории 15 регионов рост оказался выше, чем в среднем по стране.

В штабе добавили, что за прошедшую неделю выздоровели от COVID-19 10 558 человек, что на 20,3% больше по сравнению с показателями предыдущей недели. При этом с 12 по 18 августа умерли 11 заболевших.

Между тем ученые Северо-Восточного университета, Университета Райса и Йельского университета выяснили, что антитело CV3-25 может обеспечить всеобъемлющую защиту от эволюционирующего коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к заражению COVID-19, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на результаты их исследования, опубликованные в журнале Science.

Эксперты установили, что антитело может оказывать влияние на участок шиповидного белка (S-белка) инфекции. Данный белок относится к числу консервативных и неизменных. При этом за счет своих свойств антитело вызывает блокировку процесса инфицирования клеток даже у тех вирусов, которые успели мутировать.

Как правило, S-белок претерпевает изменения вместе с эволюцией вируса. Однако он также обладает специфической областью, воздействие на которую и оказывает антитело. Ученым удалось выявить ее с помощью моделирования.

За счет установленных в ходе исследования характеристик ученым удастся создать вакцину, которая сможет защитить человечество от различных штаммов SARS-CoV-2, утверждается в исследовании.

Ранее Роспотребнадзор связал подъем заболеваемости COVID-19 в России с сезонностью. При этом, по словам представителей ведомства, ситуация с вирусом остается стабильной. Подобные всплески, как правило, объясняются изменениями в погоде и повышенной активностью людей, уточнили эксперты.