Захарова назвала "Санду-рейхом" действия пограничников в Кишиневе

Фото: vk.com/МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия молдавских пограничников, которые на несколько часов задерживают в аэропорту Кишинева прибывших в страну россиян. Об этом сообщает телеканал "360".

Дипломат подчеркнула, что сотрудники погранслужбы государства не только мешают дальнейшим передвижениям россиян, но и забирают паспорта у тех граждан Молдавии, которых считают неблагонадежными.

"Санду-рейх", – высказалась Захарова о происходящем.

Ранее сообщалось, что в конце мая лидера оппозиционной партии Молдавии "Шанс" Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Сотрудник таможенной службы Ион Китораг заявлял, что это было сделано в целях проверки политика на наличие запрещенных предметов.

Оппозиционера отпустили спустя 3 часа. Лунгу рассказал, что таможенники отказывались назвать ему причины задержания и проверяли его личные вещи. Он подчеркнул, что подобные действия демонстрируют страх молдавских властей перед оппозицией, и назвал свое задержание актом политического терроризма.

